El Ayuntamiento de Bilbao, condenado a pagar 10.000 euros a un usuario por las molestias del servicio de limpieza
El Supremo confirma la sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
FACUA.org
Euskadi-01/01/2008
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Bilbao a indemnizar con 10.000 euros a un vecino que tuvo que soportar dos años los ruidos que provocaba en las inmediaciones de su domicilio el servicio municipal de limpieza, que acometía los trabaj