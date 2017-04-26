Nuestras accionesCriticó que constituía un ataque a la salidad pública

El Ayuntamiento de Jerez aplaza su Feria de la Salud tras la denuncia de FACUA Cádiz

La aplaza hasta finales de mayo y anuncia cambios en la programación, en la que se va a incluir a nuevas entidades y asociaciones.

FACUA.org
Cádiz-26/04/2017
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Tras la denuncia de FACUA Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha decidido suspender la celebración de su Feria de la Salud, que iba a arrancar este miércoles. La asociación había criticado que este evento constituía un

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