Más noticiasParaliza los 70 desahucios previstos

El Ayuntamiento de Madrid cancela la venta de 2.086 viviendas de la EMVS a 'fondos buitre'

Los beneficiarios de estos alquileres sociales de la ciudad empezaron a recibir avisos en 2012 informándoles de que no se les renovarían los contratos.

Europa Press
Madrid-30/07/2015
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El Ayuntamiento de Madrid no venderá hasta 2.086 viviendas de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitre y paraliza los setenta procesos de desahucio previstos, ha anunciado la alcaldesa, Manuela Carmena.

Los benef

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