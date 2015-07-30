El Ayuntamiento de Madrid cancela la venta de 2.086 viviendas de la EMVS a 'fondos buitre'
Los beneficiarios de estos alquileres sociales de la ciudad empezaron a recibir avisos en 2012 informándoles de que no se les renovarían los contratos.
Europa Press
Madrid-30/07/2015
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La EMVS empezó a realizar procedimientos de desahucios contra los que se resistían a salir de las viviendas alquiladas. Imagen: srgprcker (CC BY-NC 2.0)
El Ayuntamiento de Madrid no venderá hasta 2.086 viviendas de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitre y paraliza los setenta procesos de desahucio previstos, ha anunciado la alcaldesa, Manuela Carmena.
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