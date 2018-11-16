El Ayuntamiento de Puente Genil apoya la PNL de Aparcamientos Reina Sofía sobre la gratuidad de los párkings
El documento ha sido aprobado en pleno con los votos a favor de Partido Popular e Izquierda Unida y la abstención del PSOE.
FACUA.org
Córdoba-16/11/2018
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Miembros de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía durante la presentación de la proposición no de ley el pasado septiembre.
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, valora positivamente la moción del Ayuntamiento de Puente Genil en apoyo de la proposición no de ley (PNL) presentada por el colectivo que plantea la gratuidad de los p&aac