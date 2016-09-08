El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar las guarderías municipales sin previo aviso
FACUA denuncia que el consistorio impone nuevas tasas a las familias por un servicio hasta ahora gratuito, semanas después de haberse cerrado el plazo de matriculación.
FACUA.org
Canarias-08/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que revoque su decisión de empezar a cobrar a las familias de niños inscritos en guarderías municipales por el servicio, las cuales no han sido advertidas debidamente.
La asociaci&oac