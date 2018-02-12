El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una subida de tarifas para cinco aparcamientos subterráneos
El alza tarifario se traduce en un 1,3 por ciento para el del Paseo de Colón, mercado de Triana y Virgen de Luján, un 2,5 por ciento para el del mercado del Arenal y un 2,7 por ciento para el de José Laguillo.
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Sevilla-12/02/2018
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, reunida este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado la revisión anual de tarifas solicitada para 2018 por las empresas concesionarias de la explotación de cinco estacionamientos subterráneos de la ciudad, conforme a l