El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a plantear una modificación irregular de la zona azul
La Coordinadora contra la implantación de este sistema muestra su más profundo rechazo al 'pseudo' procedimiento de audiencia pública anunciado por el Consistorio.
FACUA.org
Sevilla-25/03/2015
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La Coordinadora contra la implantación de la zona azul de Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, así como CCOO-S, UGT-S, las Plataformas de Afectados de Bami y Nervión, ATTAC Sevilla y el Movimiento de Acción Estudiantil, muestra su más profundo rechazo a