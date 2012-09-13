Más noticiasMadrid se planteó en 2003 un recargo del 50% del IBI para estos casos, pero no lo llegó a aplicar

El Ayuntamiento de Vitoria cobra 260 euros a los propietarios de viviendas vacías para fomentar el alquiler

Para ello utiliza la tasa de basuras, que no afecta a los pisos alquilados. En España se calcula que un 20% de las casas están deshabitadas, unos 5 millones de viviendas.

FACUA.org
España-13/09/2012
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El Ayuntamiento de Vitoria cobrará una tasa de basuras de 260 euros al año a los propietarios de viviendas que no tengan ninguna persona empadronada ni contrato de alquiler a fecha de 1 de enero de 2012.

Así, ha aclarado el consistorio, los pisos alquilados no ten

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