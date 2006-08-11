El banco británico HSBC expuso al fraude a tres millones de cuentas debido a un fallo en los sistemas de seguridad
En un principio, negó la existencia del defecto de seguridad, pero ahora ha reconocido que el problema era conocido desde que se introdujo el sistema.
FACUA.org
Europa-11/08/2006
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El banco británico HSBC expuso a operaciones fraudulentas a tres millones de sus cuentas bancarias debido a un fallo en sus sistemas de seguridad en Internet, informó hoy el diario británico The Guardian.
En un principio, la entidad bancaria negó la exis