El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4%
Trichet admite que se debatió una posible subida, pero que se decidió mantenerlos por la incertidumbre en los mercados.
FACUA.org
Europa-06/12/2007
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 4% por sexto mes consecutivo después de haber aplicado el pasado mes de junio una subida de un cuarto de punto que situó el precio del dinero en el nivel más alto des