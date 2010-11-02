El Banco de España recibió 13.640 reclamaciones en 2009, un 93% más que en 2008
Entre las materias que han tenido especial importancia se encuentran las liquidaciones de préstamos, los problemas en la concesión o la introducción de cláusulas "suelo" en las hipotecas.
FACUA.org
España-02/11/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El número de escritos de reclamación o queja presentados ante el Banco de España en 2009 ascendió a 13.640, lo que supone un incremento del 93% respecto al año anterior.
Según un comunicado del Banco de España, el Servicio de Reclamaciones