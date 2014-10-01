Más noticiasUna resolución publicada hoy en el BOE otorga nuevos cometidos a su Secretaría General

El Banco de España ya dispone de competencias para supervisar el trato de los bancos a sus clientes

Podrá remitir escritos a las entidades de crédito solicitando el cumplimiento de observaciones, recomendaciones o requerimientos previamente formulados en materia de transparencia del mercado y defensa de los derechos de los usuarios.

Europa Press
España-01/10/2014
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La Secretaría General del Banco de España podrá remitir escritos a las entidades de crédito con el fin de aclarar e indicar el tratamiento que ha de darse a determinados productos, operaciones, actuaciones o situaciones concretas para velar por la transparencia bancari

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