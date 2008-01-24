El Banco de Francia investigará el fraude millonario de Société Générale
La empresa anuncia pérdidas de cerca de 7.000 millones relacionadas con un "fraude excepcional" en operaciones de trading y con su exposición al sector hipotecario subprime.
FACUA.org
Europa-24/01/2008
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El Banco de Francia investigará el fraude millonario anunciado hoy por la entidad bancaria francesa Société Générale, que le provocará pérdidas de 4.900 millones de, informó hoy el organismo en un comunicado recogido por la prensa francesa.<