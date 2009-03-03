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El BCE urge a la implantación de las reformas propuestas por Bruselas para la supervisión financiera

Se incluye un sistema de alerta rápida para detectar riesgos para la estabilidad macroeconómica y prevenir crisis como la actual.

FACUA.org
Europa-03/03/2009
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El director del comité de supervisión bancaria del Banco Central Europeo (BCE), Peter Praet, advirtió el martes de la «urgencia» de aplicar las reformas propuestas la pasada semana por un grupo de expertos de la Comisión Europea para mejorar la supervisi&

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