El BNG pregunta al Gobierno si considera "normal" el incremento "desmesurado" del precio de la leche
Registra una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Ejecutivo por las alzas de precios aludiendo al último estudio de FACUA.
FACUA.org
España-14/10/2007
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La diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso de los Diputados Olaia Fernández Davila registró una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Gobierno a qué se debe el incremento «desmesurado» de los precios de la leche y si considera «n