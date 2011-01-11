El BOE deberá rectificar la Ley del Tabaco y suprimir el apartado sobre la venta en Canarias
Por un error del Congreso, el Boletín no suprimió el apartado relativo a la venta del tabaco en Canarias, que tiene su propio régimen económico y fiscal, y por el que este producto puede venderse fuera de expendedurías o estancos habituales.
FACUA.org
España-11/01/2011
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) tendrá que corregir la publicación de la Ley del Tabaco ya que, por un error del Congreso de los Diputados, no suprimió el apartado relativo a la venta del tabaco en Canarias, que tiene su propio régimen económico y fis