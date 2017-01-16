El butano acumula tres subidas consecutivas en seis meses: un 14,3% desde julio
FACUA reclama otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos.
FACUA.org
España-16/01/2017
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La bombona de butano vuelve a subir este martes, situándose en 12,89 euros. Se trata de un incremento del 4,9% sobre los 12,29 euros que costaba desde el pasado noviembre. Con esta nueva subida, la bombona acumula seis meses con su precio en aumento, advierte FACUA-Consumidores en Acci&oac