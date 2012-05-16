El CCUA exige la participación de las organizaciones de consumidores en las estrategias de desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos
Estos centros se han desarrollado a espaldas de los intereses de los consumidores, sin que hasta la fecha se haya puesto en marcha ni una sola iniciativa para proteger a los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-16/05/2012
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) solicita la participación de las organizaciones de consumidores en las estrategias de desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos (CCAs) promovidas por la Junta de Andalucía.
El CCUA, máximo &oacut