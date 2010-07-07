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El CCUA exige que se revisen los protocolos de inspección existentes en las rebajas

Los cambios en la casuística de las irregularidades detectadas hacen necesario adoptar nuevas medidas para garantizar los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-07/07/2010
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) insta a las autoridades autonómicas competentes a revisar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los consumidores en época de rebajas.

Como consecuencia de un cambio en la casu&ia

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