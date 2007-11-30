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El cien por cien de los españoles presentan en su organismo sustancias declaradas potencialmente peligrosas para la salud

Entran en el cuerpo humano a través de los alimentos, del agua o el aire.

FACUA.org
España-30/11/2007
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Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada (UGR) en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, reveló que el cien por cien de los españoles presentan en su organismo al

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