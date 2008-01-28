El comisario europeo de Sanidad quiere que alimentos y bebidas detallen sus calorías y los niveles de azúcar, sal y grasas
FACUA muestra su apoyo a la medida, mientras que la industria se opone.
FACUA.org
Europa-28/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, tiene previsto anunciar este miércoles una propuesta de endurecimiento de las normas que regulan el etiquetado de alimentos y bebidas en la Unión Europea para que detallen en su etiqueta principal, en la parte frontal