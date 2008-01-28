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El comisario europeo de Sanidad quiere que alimentos y bebidas detallen sus calorías y los niveles de azúcar, sal y grasas

FACUA muestra su apoyo a la medida, mientras que la industria se opone.

FACUA.org
Europa-28/01/2008
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El comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, tiene previsto anunciar este miércoles una propuesta de endurecimiento de las normas que regulan el etiquetado de alimentos y bebidas en la Unión Europea para que detallen en su etiqueta principal, en la parte frontal

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