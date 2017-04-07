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El Congreso apoya por mayoría "restringir" las comisiones bancarias en los cajeros automáticos

La proposición no de ley aprobada insta al Gobierno a modificar la normativa para "garantizar la transparencia y el acceso a un coste razonable que no supere el coste real del servicio".

Europa Press
España-07/04/2017
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El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley auspiciada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la que se insta al Gobierno a «restringir» el cobro de comisiones bancarias en los cajeros y analizar su coste.

La iniciativa, pactada

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