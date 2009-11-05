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El Congreso aprueba la Proposición no de Ley para un mayor control sanitario del pez panga

El objetivo de esta iniciativa es impulsar medidas para garantizar la seguridad alimentaria.

FACUA.org
España-05/11/2009
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La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó el 28 de octubre con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a control sanitario del pez panga, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Mediante esta proposic

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