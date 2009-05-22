El Congreso frena la puesta en marcha de la Oficina de Defensa del Consumidor Energético
Fue presentada por Industria en febrero en respuesta al conflicto entre eléctricas y usuarios derivada del cambio del sistema de facturación.
FACUA.org
España-22/05/2009
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