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El Congreso frena la puesta en marcha de la Oficina de Defensa del Consumidor Energético

Fue presentada por Industria en febrero en respuesta al conflicto entre eléctricas y usuarios derivada del cambio del sistema de facturación.

FACUA.org
España-22/05/2009
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Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso acordaron el jueves eliminar del texto del proyecto de Ley para favorecer la fusión entre cadenas de televisión el apartado que contemplaba la creación de la Oficin

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