El Congreso insta a reformar el impuesto de plusvalías y devolver lo cobrado si no hubo ganancias
La Proposición No de Ley recoge la petición del PSOE de acometer una "reforma global" del impuesto para que la cuota "refleje de un modo más fiel el verdadero incremento del valor de los terrenos".
Europa Press
España-23/03/2017
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La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa para reformar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, y devolver las cantidades