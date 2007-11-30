El Congreso insta al Gobierno a implantar el doble etiquetado en los productos alimenticios
La medida servirá para informar a los consumidores de la diferencia entre el precio de origen y de venta de los mismos.
FACUA.org
España-30/11/2007
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La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley, impulsada por IU-ICV y pactada con PSOE y CiU, por la que insta al Gobierno, entre otras medidas, a implantar el sistema de doble etiquetado en los productos alimenti