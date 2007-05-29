El Congreso pedirá al Gobierno medidas sanitarias en favor de los celíacos y los afectados por alergias alimentarias y al látex
Aprobadas dos proposiciones no de ley presentadas en la Comisión de Sanidad por el diputado de CiU Jordi Xuclá.
FACUA.org
España-29/05/2007
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El Congreso de los Diputados aprobó hoy dos proposiciones no de ley presentadas en la Comisión de Sanidad por el diputado de Convergencia i Unió (CiU) Jordi Xuclá, en las que se solicita al Gobierno la puesta en marcha de iniciativas sanitarias en favor de los c