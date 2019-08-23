El consejero de Salud andaluz dice que la empresa responsable de la listerioris ha tenido "mala suerte"
"No encontramos cepas en los cuchillos de la empresa", afirma Jesús Aguirre en una entrevista en 'Abc de Sevilla'. Los análisis de un laboratorio han detectado Listeria en las máquinas mechadoras de Margudis.
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Andalucía-23/08/2019
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El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (derecha), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Romero Bonilla. | Imagen: Europa Press.
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, afirma en una entrevista publicada este viernes por el diario