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El Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía reprueba la reforma energética del Gobierno

El órgano consultivo, del que forma parte FACUA Andalucía, está integrado por agentes económicos y sociales, administraciones públicas y expertos del sector energético.

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Andalucía-26/07/2013
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El Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía, del que forma parte FACUA Andalucía, ha aprobado una declaración institucional sobre la reforma energética aprobada por el Gobierno central en la que considera que las medidas adoptadas no contribuyen a&

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