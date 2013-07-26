El Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía reprueba la reforma energética del Gobierno
El órgano consultivo, del que forma parte FACUA Andalucía, está integrado por agentes económicos y sociales, administraciones públicas y expertos del sector energético.
FACUA.org
Andalucía-26/07/2013
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