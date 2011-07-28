El Consejo Audiovisual de Andalucía comienza una campaña informativa sobre la emisión de concursos y juegos de azar en radio y televisión
El Consejo realizó en 2007 un informe donde se constataba la proliferación de estos espacios e irregularidades en cuanto a falta de información y transparencia en los procesos de participación.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2011
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El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha iniciado una campaña informativa dirigida a los prestadores del servicio de radio y televisión sobre los programas concursos que animan a la participación mediante el uso de teléfonos de tarificación adicional