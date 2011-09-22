El Consejo de Administración de RTVE da marcha atrás en su decisión de control de contenidos
En la reunión de este viernes rectificarán su voto "ante la oposición y el malestar" suscitado entre los trabajadores y "amplios sectores de la opinión pública".
FACUA.org
España-22/09/2011
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El Consejero de Administración de RTVE dará marcha atrás en su decición de controlar la elaboración de los informativos en una reunión extraordinaria este viernes convocada por el consejero propuesto por el PSOE, Miguel &A