El Consejo de Consumidores de Andalucía tacha de ridículos los presupuestos de la Junta para 2017
El órgano advierte de que la escasa partida para la protección de los usuarios aumentará los abusos de las empresas.
FACUA.org
Andalucía-19/12/2016
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El programa específico de consumo en los presupuestos de la Junta de Andalucía presenta una dotación presupuestaria para 2017 de 14.714.423 euros, esto es, un 3,3% menos que en 2016. Por ello, el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), m&aacut