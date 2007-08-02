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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene la sanción de 905.000 euros contra Vodafone

FACUA muestra su satisfacción tras haberse desestimado el recurso de reposición de la compañía.

FACUA.org
Madrid-02/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que ha desestimado el recurso de resposición presentado por Vodafone contra la sanción de 905.000 euros interpuesta por

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