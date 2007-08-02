El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene la sanción de 905.000 euros contra Vodafone
FACUA muestra su satisfacción tras haberse desestimado el recurso de reposición de la compañía.
FACUA.org
Madrid-02/08/2007
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