El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía elabora un informe sobre los productos derivados del cerdo ibérico
Persigue difundir las características específicas de sus derivados y evitar la confusión en los consumidores con respecto a las distintas denominaciones existentes en el mercado.
FACUA.org
Andalucía-24/07/2009
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