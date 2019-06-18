El Consejo General de Dentistas reacciona al expediente sancionador abierto por la CNMC
Competencia inició la investigación al entender que el organismo podría haber incurrido en "prácticas anticompetitivas".
FACUA.org
España-18/06/2019
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El Consejo General de Dentistas ha considerado «sorprendente» y ha reaccionado en respuesta a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de abrirles un expediente sancionador por «posibles prácticas competitivas«.
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