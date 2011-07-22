El consumo de alimentos congelados no incrementa el riesgo de padecer enfermedad inflamatoria intestinal
Un estudio realizado sobre 200 pacientes rechaza la hipótesis etiopatogénica de la cadena del frío como factor de desarrollo de esta patología.
FACUA.org
España-22/07/2011
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El consumo de alimentos congelados antes del diagnóstico de una patología inflamatoria intestinal no incrementa el riesgo de padecer la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, según se desprende de los resultados de un estudio llevado a cabo por investigadores del Ser