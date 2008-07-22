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El consumo de combustibles de automoción cayó un 4% en mayo con respecto al mismo mes de 2007

El mayor descenso fue el de la gasolina, un 5,3% en la de 95 octanos y un 14% en la de 98.

FACUA.org
España-22/07/2008
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El consumo de combustibles de automoción se situó en mayo en 2,66 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 4% con respecto al mismo mes de 2007 y una caída del 1,8% con respecto a abril.

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la caída en la

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