El consumo de energía de los hogares creció tres veces más en España que en la UE de los 25 entre 1990 y 2004
El rápido aumento de la población, entre los factores que han motivado este incremento.
FACUA.org
España-16/05/2007
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El consumo de energía de los hogares españoles pasó de 9.175 a 16.287 miles de toneladas equivalentes de petróleo (tep) entre 1990 y 2004, con un crecimiento acumulado del 77,5%, el triple que el 24,6% registrado por los países de la UE de los 25, según p