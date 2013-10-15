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El Copac expresa su preocupación por la precariedad de los servicios médicos en los aeropuertos

El Colegio Oficial de Pilotos ha solicitado a AENA información sobre los servicios médicos disponibles para poder gestionar adecuadamente las emergencias médicas en vuelo.

FACUA.org
España-15/10/2013
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El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) considera muy preocupante la escasa accesibilidad a la información existente sobre los servicios médicos disponibles en cada aeropuerto, lo cual dificulta la resolución de cualquier emergencia sanitaria que

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