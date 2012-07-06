"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA
"Están haciendo de banqueros con el sistema prestándole un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses", critica Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-06/07/2012
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Con el copago, "el Ministerio de Sanidad perjudica gravemente la salud", critica Sánchez, que recalca la "enorme injusticia" que representa la medida.
«El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas», denuncia el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.