Nuestras accionesLa irresponsable improvisación lo ha convertido en un caospago

"El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas", denuncia el portavoz de FACUA

"Están haciendo de banqueros con el sistema prestándole un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses", critica Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-06/07/2012
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«El copago pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas», denuncia el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

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