Nuestras accionesEl club no asume su responsabilidad

El Córdoba CF no reembolsa productos Nike que vendió en diciembre como anunció si ascendía, denuncia FACUA

FACUA Córdoba recuerda que la actitud del club incurre en publicidad engañosa y que los consumidores pueden reclamar por esta práctica.

FACUA.org
Córdoba-29/07/2014
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FACUA Córdoba advierte de que el primer equipo de fútbol de la ciudad, el Córdoba CF, incumple la promoción llamada Happy Month que prometía devolver el dinero gastado en compras en su tienda oficial durante el mes de diciembre. La asociación señal

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