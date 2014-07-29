El Córdoba CF no reembolsa productos Nike que vendió en diciembre como anunció si ascendía, denuncia FACUA
FACUA Córdoba recuerda que la actitud del club incurre en publicidad engañosa y que los consumidores pueden reclamar por esta práctica.
FACUA.org
Córdoba-29/07/2014
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El Córdoba CF todavía no está atendiendo a los afectados y tampoco da respuesta, aun no existiendo ningún motivo ni justificación.
FACUA Córdoba advierte de que el primer equipo de fútbol de la ciudad, el Córdoba CF, incumple la promoción llamada Happy Month que prometía devolver el dinero gastado en compras en su tienda oficial durante el mes de diciembre. La asociación señal