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El CSIC es el primer organismo público español que logra la designación de un medicamento huérfano

Se entiende así a los fármacos que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes.

FACUA.org
España-26/02/2010
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el primer organismo público español que logra la designación de un medicamento huérfano, aquéllos destinados a tratar patologías que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 y c

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