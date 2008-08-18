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El CSN propone imponer a la central nuclear de Ascó I una multa de hasta 22,5 millones

Plantea seis sanciones, una máxima, por "fallos significativos" en el control y suministro de información.

FACUA.org
España-18/08/2008
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El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó hoy por unanimidad proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente a la central nuclear de Ascó I (Tarragona) por seis sanciones, una de ellas máxima, que podrían suponer una mu

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