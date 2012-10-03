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El cumplimiento del Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía ha sido prácticamente nulo

Rubén Sánchez lamenta que Diego Valderas haya presentado en el Parlamento unos datos totalmente ajenos a la realidad.

FACUA.org
Andalucía-03/10/2012
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FACUA Andalucía advierte que el cumplimiento del Plan Estratégico de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 2008-2011 ha sido prácticamente nulo.

El secretario general de FACUA Andalucía, Rubén Sánche

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