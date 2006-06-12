El Defensor del Pueblo abre una investigación por la denuncia de FACUA contra las compañías aéreas
El Defensor advierte que con los recargos por emisión de billetes y combustible puede considerarse que se incumple la Ley que regula las Condiciones Generales para la Contratación.
FACUA.org
España-12/06/2006
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A raíz de la denuncia presentada el pasado enero por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), el Defensor del Pueblo ha abierto «una investigación de carácter general ante el Instituto Nacional del Consumo [del Ministerio de Sanidad y Consumo] y la Direc