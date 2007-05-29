El Defensor del Pueblo aconseja que el Banco de España y la CNMV regulen las empresas de bienes tangibles
En su Informe Anual 2006, considera "lógico" que la protección adecuada a la naturaleza de la inversión y los contratos "haga aconsejable la intervención de las autoridades monetarias y financieras, y no de las de Consumo".
FACUA.org
España-29/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Defensor del Pueblo ha aconsejado que sea el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los organismos que regulen a las empresas que comercializan bienes tangibles en sustitución de la Administración de Consumo como sucede actualmente y co