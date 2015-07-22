Nuestras accionesTras la queja de FACUA Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama la creación de tres juzgados de lo Mercantil en Sevilla

En su resolución, la institución destaca la "escasa receptividad" del Gobierno central para adoptar las medidas "sobradamente fundadas y tantas veces propuestas".

FACUA.org
Andalucía-22/07/2015
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El Defensor del Pueblo Andaluz reclama al Gobierno central la creación de tres nuevos juzgados de lo Mercantil en Sevilla ante la situación de colapso que viven los dos existentes. La resolución de esta institución responde a una queja elevada por FACUA Sevilla

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