El Defensor del Pueblo denuncia la "inoperancia" del Banco de España ante las reclamaciones de usuarios
Afirma que la institución debería resolver los problemas entre las entidades y los clientes de la manera más sencilla, económica y eficaz.
FACUA.org
España-26/05/2009
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El Defensor del Pueblo denuncia en su último informe anual la «inoperancia» del Servicio de Reclamaciones del Banco de España en su finalidad de tutela, lo que crea expectativas que no se cumplen en los usuarios y supone una pérdida de tiempo.
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