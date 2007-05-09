El Defensor del Pueblo pide a Economía más información sobre las empresas de reunificación de deudas
Discrepa con el Ministerio en que el sector esté suficientemente regulado con la normativa de protección a los consumidores.
FACUA.org
España-09/05/2007
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El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda que amplíe la información ofrecida sobre las empresas de reunificación de deudas tras la queja de oficio abierta por esa institución y presentada el pasado mes de enero.
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