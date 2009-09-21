El Defensor del Pueblo pide a Fomento "extremar la vigilancia" en el servicio de las navieras
Según se desprende de la respuesta que ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) de Ceuta por la queja que éste le remitió en primavera por el precio y condiciones de prestación del servicio en la línea del Estrecho.
FACUA.org
España-21/09/2009
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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, instó al Ministerio de Fomento a «extremar la vigilancia» sobre el servicio que prestan las navieras que operan en la línea Ceuta-Algeciras, según se desprende de la respuesta que ha remitido al Consejo Econó